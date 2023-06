Reprodução/ Instagram Simony revela resultado de novo exame e se emociona

Na última segunda-feira (19), Simony abriu uma live para contar o resultado de um novo exame do tratamento contra o câncer no intestino. A cantora se emocionou com a notícia e agradeceu o apoio de todos.



Simony contou que fez um novo PET scan, exame que indentifica focos de tumores e afirmou que ficou surpresa quando o médico disse que não haviam linfonodos visíveis.

"Eu estou no quarto ciclo de tratamento, que é de imunoterapia junto com a quimioterapia (...) Hoje eu fui fazer o PET, um exame que nos deixa muito apreensivos (...) Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar pra dizer o que está acontecendo (...) ele falou: 'eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá'", contou, emocionada.



Na legenda, ela agradeceu o apoio da família, amigos e fãs. "Gratidão sempre

Minha família, filhos minha mãe te amo @feliperodriguezcantor que nunca soltou minha mão. Gratidão por todas as orações de vocês. Vamos pra cima

Sempre um dia de cada vez", escreveu ela.