Reprodução/Record - 15.06.2023 Ana Paula Almeida, Murilo Dias e Tiago Dionisio estão na zona de risco de 'A Grande Conquista'





"A Grande Conquista" definiu uma nova zona de risco nesta quarta-feira (14). A ex-paquita Ana Paula Almeida, o influenciador Murilo Dias e o humorista Tiago Dionisio enfrentam a berlinda da semana no reality show da Record.

Murilo ocupou a primeira vaga após uma indicação dos donos Alexandre Suita e Bruno Tálamo. O ex-"A Fazenda" também caiu na zona de risco pelo voto da casa nos líderes, mas conseguiu escapar ao vencer a prova da virada.





Tálamo, então, decidiu colocar Dionisio no lugar dele da berlinda. O humorista se juntou a Ana Paula, a mais votada entre os participantes da mansão para integrar o trio.

Um dos três participantes será eliminado no programa ao vivo desta quinta-feira (15). Quem deve continuar no jogo? Ana Paula, Murilo ou Tiago? Vote abaixo na enquete do iG Gente:

Ana Paula Almeida, Murilo Dias e Tiago Dionisio estão na #ZonaDeRisco ; quem deve continuar em #AGrandeConquista ? Vote! — iG Gente (@iggente) June 15, 2023





