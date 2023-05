Reprodução/Instagram - 25.05.2023 Amanda Meirelles e Cara de Sapato reuniram fãs durante o 'BBB 23'





Amanda Meirelles fez uma publicação especial nesta quinta-feira (25) para comemorar o mês que se passou desde que virou campeã do "BBB 23". A médica compartilhou fotos de momentos marcantes da trajetória e um dos cliques traz uma selfie com Cara de Sapato, que reagiu à postagem nos comentários.

"Voa, Amandinha", escreveu o lutador. A breve declaração empolgou os "DocShoes", fãs de Amanda e Sapato que incentivam a formação de um casal desde o reality show da Globo. Os admiradores deixaram emojis de coração e comentaram como continuam "torcendo" pelos dois.





"Torci muito por vocês dois desde a primeira semana, Deus abençoe a vida de vocês", contou uma pessoa em resposta. "Sempre fofo com a Amandinha", pontuou outra. "Agora só falta você ganhar teu prêmio, que é ser namorado dela", incentivou mais uma.

No post de celebração, Amanda citou que está "orgulhosa" de si mesma. "Já torci, fui fã, votei muito e sempre desejei estar ali. O meu sentimento hoje é de imensa gratidão, por ter chegado até aqui. E, ao mesmo tempo, muito grata a vocês que sempre seguraram a minha mão. Sem vocês, nada disso seria possível, e vocês são o meu maior prêmio! Obrigada por todo o carinho", disse.





