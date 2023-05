Pior pós da história? Amanda 'some' um mês após vencer o 'BBB 23'

Pós com suposto romance, amizade com desérticas e convite de clipe

A médica, no entanto, aparece, ás vezes, na mídia mas não com novidades grandes. Recentemente, foi noticiado que a campeã estraria vivendo um suposto romance com Cara de Sapato, algo já esperado. Ela ainda fez tatuagens com as desérticas (Bruna, Larissa e Aline) e sempre mostra os encontros com as ex-sisters. Após o reality, Amanda também recebeu um convite para participar de um clipe do "Atitude 67". No Instagram, a médica tenta marcar presença, mas o conteúdo gira em torno do dia a dia e dúvidas sobre a saúde.