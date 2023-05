Reprodução/Twitter - 12.05.2023 Ex-BBB Ricardo Alface comoveu estudantes em visita a colégio onde estudou





Ricardo "Alface" Camargo causou uma comoção ao fazer uma visita ao colégio onde estudou em Aracaju, no Sergipe, nesta sexta-feira (12). O ex-participante do "BBB 23" deixou as crianças enlouquecidas ao passar por espaços do colégio, enquanto estudantes tentavam tirar fotos ou cumprimentá-lo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Alface aparece abraçado em um profissional da escola à medida que tenta passar pela multidão empolgada. Crianças gritam pelo nome do biomédico no registro e Ricardo reforçou a "gratidão" com a instituição ao falar da visita no próprio perfil.







"Precisava cumprir essa missão de ir lá agradecer por tudo. Porque acabei ganhando uma bolsa de estudos que mudou minha vida. Se hoje consegui muita coisa em minha vida, foi por causa dessa oportunidade que tive. Sou muito grato, abriram as portas quando eu não tinha nada, abraçaram um moleque sonhador que queria jogar handebol", afirmou nos stories do Instagram.

"Graças ao esporte e essa oportunidade, consegui mudar minha vida", concluiu. Confira abaixo o vídeo da passagem de Alface ao colégio:

Olha só quem voltou às origens 🥰

Olha só quem voltou às origens 🥰

Alface foi visitar o colégio Dinâmico, onde ganhou uma bolsa de estudos quando mais novo. Confere a reação dos alunos com a visita.





