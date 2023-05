Reprodução/Twitter - 11.05.2023 Cezar Black em propaganda do Conselho Regional de Enfermagem





Após participar do "BBB 23", Cezar Black participou de uma propaganda do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP). O enfermeiro aparece cantando a música tema do comercial exibido na TV e nas redes sociais, campanha que acontece em comemoração à semana da enfermagem.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Cezar falou dos desafios da profissão ao longo do reality show, gerando até um posicionamento do Conselho diante de uma polêmica com Fred Nicácio . Na época, o órgão condenou que a enfermagem foi vinculada a uma "inferioridade”, já que o médico havia comentado a hierarquia de profissionais da saúde.





Desde que deixou o programa da Globo, Black ainda passou por outra controvérsia envolvendo a carreira. O Hospital Universitário de Brasília (HUB) abriu um processo para apurar abandono de emprego do enfermeiro concursado .

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

As polêmicas não impediram a participação de Cezar Black na propaganda do Coren-SP, em que aparece destacado entre outros colegas da profissão. Confira abaixo o comercial na íntegra:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.