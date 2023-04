Reprodução/Instagram 02.04.2023 O enfermeiro revelou suas mágoas com os integrantes do Fundo do Mar

Quando Cezar Black sair da casa do "BBB 23" terá pendências do trabalho para resolver. O Hospital Universitário de Brasília (HUB) informou que abriu um processo para apurar abandono de emprego do enfermeiro concursado.



O profissional de saúde está confinado desde janeiro na casa do reality, e por mais que tenha usado abonos, há o acúmulo de faltas injustificadas, segundo o hospital

No comunicado instituição informou que o enfermeiro estava de férias no mês de janeiro. Em fevereiro, algumas faltas foram abonadas devido ao banco de horas e outras geraram descontos na folha de pagamento.

Contudo, em março, não houve justificativas para a ausência do brother por vários dias seguidos, e com isso um processo foi aberto para apurar um possível abandono de emprego.

"A ação está em curso e segue os ritos processuais normativos, nos quais se incluirão o contraditório e a ampla defesa", diz a nota enviada ao UOL.

Segundo a legislação trabalhista, as "faltas injustificadas por mais de 30 dias consecutivos" são consideradas como "abandono de cargo", de acordo com o artigo 64 da Lei nº 840/2011, o que pode resultar em demissão por justa causa.

Na tarde desta quinta-feira (6), o perfil oficial do participante informou que publicará um comunicado oficial sobre o caso à noite.

"A vida do nosso Capitão nunca foi fácil dentro da casa mais vigiada do Brasil! E aqui fora não está diferente! Ele sempre lutou pela enfermagem e vestiu a camisa, com amor e dedicação em cada minuto dedicado a sua profissão", inicia o texto.

"Convocamos toda a enfermagem e todos os marinheiros a mandarem energia positiva para nosso Cezar Black! A noite soltaremos uma nota oficial com mais detalhes", avisou a equipe.

