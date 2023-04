Reprodução/Instagram Sarah Aline e Ricardo Alface recebem benção de Ivete Sangalo em show

Sarah Aline e Ricardo Alface, do BBB 23 , receberam a benção no relacionamento de ninguém menos que Ivete Sangalo.

No meio do show, a cantora reservou um momento para comentar sobre o casal e relembrar a participação no reality.





Veveta desejou sucesso aos dois, tanto nas vidas individuais quanto no relacionamento. Além disso, falou sobre a coragem em participar do programa.

"Sucesso para vocês. Axé para nós! Aplausos! Porque eu vou te falar uma coisa, a pessoa se jogar nessa experiência pra gente ficar 'curiando' a vida, tem que ter muita coragem", declarou Ivete.

Simplesmente IVETE SANGALO abençoado Sarah e Alface. pic.twitter.com/41ewQSjX3c — Central Reality (@centralreality) April 30, 2023





