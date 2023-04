Reprodução/TV Globo Renata Lo Prete manda recado para equipe do BBB 23

Renata Lo Prete teve uma participação mais do que especial durante a transmissão do BBB 23 . A cada Jogo da Discórdia, a apresentadora do Jornal da Globo virava meme nas redes sociais.

Os internautas adoravam imaginar a jornalista esperando o reality acabar para começar o periódico.





Ela participou do programa final do BBB, apresentado por Tadeu Schmidt, Bruno De Luca e Ana Clara, e mandou um recado para o trio. "Já está rolando saudade das minhas pantufas e do agito", comentou.

Renata ainda fez questão falar diretamente com o apresentador. "Tadeu, obrigada por se preocupar comigo, até nas noites mais pegadas de Jogo da Discórdia", disse.

Tadeu também foi só elogios para a colega de profissão. "Maravilhosa e paciente".





