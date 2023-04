Reprodução Ricardo Alface revela status financeiro após BBB: 'Ainda desempregado'

O ex-participante do "BBB 23", Ricardo Alface, revelou aos 1,2 milhão de seguidores do Instagram a realidade financeira após o término do reality. Ao contrário do que muitos possam imaginar, Ricardo confessou estar desempregado e diz que não enriqueceu com a participação no programa.

Nos Stories do Instagram, Ricardo tirou a dúvida dos seguidores conterrâneos, que questionaram se ele voltaria para Sergipe.

"Jamais vou esquecer das minhas raízes, já já tô na área. E não vai bate e volta, vou para passar uns dias e voltar para o sudeste porque preciso trabalhar!", entregou.

O ex-BBB também atualizou a situação financeira e brincou ao dizer que a única que saiu rica do reality foi Amanda Meirelles, a campeã, que faturou R$ 2,8 milhões.

"Tem muita coisa boa acontecendo, mas não tô rico não... e ainda tô desempregado", declarou.

No programa da TV Globo, Ricardo Alface chegou ao top 5, mas foi eliminado com 68,86% dos votos.