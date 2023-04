Reprodução/Instagram Filho de Lula rebate comentário de irmão de Cara de Sapato

Após criticar o tratamento de Cara de Sapato na TV Globo , Luis Claudio rebateu um comentário do irmão do ex-BBB, expulso do reality após assediar a mexicana Dania Mendez.





Mario Figueiredo, irmão do lutador, relembrou o histórico de Lula na Justiça. "Sério que você está falando isso? Lembre-se do caso do seu pai. Passou pelo que passou, respondeu vários processos, foi delatado, ficou preso e depois foi inocentado. Acorda, Lulinha", escreveu ele.

Luis fez questão de responder. "Não tiveram provas contra ele. O outro cometeu assédio ao vivo. Muito boa a sua comparação", disse ele.

Um tempo depois, o filho do petista voltou a comentar o caso.

Fiz um comentário mais cedo sobre um ex participante do BBB, eu não estou julgando ele, sei bem que quem fará isso é a justiça, se ele é uma boa ou uma má pessoa não me diz respeito... Ele cometeu um erro gravíssimo que foi transmitido ao vivo, filmado em diversos ângulos... --> — Luis Claudio Lula da Silva (@LuisLulaDaSilva) April 28, 2023





