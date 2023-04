Foto: Reprodução/Instagram Lívia Andrade posa com Amanda e web questiona: 'Gêmeas?'





A grande campeã do BBB23, Amanda Meirelles, está aproveitando o tempo da fama pós reality. A médica gravou nesta quinta-feira (27) a participação no programa "Domingão com Huck, que irá ao ar no próximo domingo (30).



O episódio trará outra campeã do reality, a cantora e ex-BBB Juliette, vencedora do BBB21. E em meio aos bastidores do programa, Amanda posou ao lado da apresentadora Lívia Andrade e surpreenderam o público pela semelhança.













"Gêmeas? Ficaram muito parecidas nessa foto", questionou uma internauta nos comentários da publicação de Lívia. Seguida de outra que brincou com a semelhança de ambas. "Olhei rápido depois voltei pensei que era sua irmã nessa foto está parecendo", escreveu uma internauta.

Apesar dos questionamentos em cima da semelhança de amabas, outro fator que foi muito comentado pelos internautas na publicação, foi o uso excessivo de efeitos na efeito. "Nossa quanto filtro, nem reconheci a Amanda", escreveu um internauta. Seguido de outro que criticou o uso de efeitos. "Povo exagera muito nas edições de fotos, acabando perdendo a própria naturalidade.", escreveu o internauta.