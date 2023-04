Reprodução/Globo - 27.04.2023 Bruna Griphao participou do 'Mais Você' após garantir 3º lugar do 'BBB 23'





A trajetória de Bruna Griphao no "BBB 23" foi marcada por polêmicas sobre a postura agressiva da sister no confinamento, dos palavrões constantes ao comportamento nas brigas. O "Mais Você" desta quinta-feira (27) repercutiu as atitudes da atriz no café da manhã com a finalista, mas a Globo foi criticada por amenizar a situação na abordagem.

Após reproduzir um VT que destacava a postura agressiva da participante, a emissora mencionou que o "jeito de falar se tornou marca registrada da Bruna". O programa matinal também se referiu ao "jeito briguento" da atriz e a descreveu como "acelerada".





Bruna Griphao: "Eu sabia dos momentos que eu tinha passado, doía em mim. Eu sofri muito com isso também" #MaisVocê #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/3TdnKXiEAz — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 27, 2023





Griphao chegou a se explicar e comentou como a conduta foi uma "maneira de se defender" no jogo, mas diversos internautas reprovaram como o caso foi amenizado no canal. "Arrogância e estupidez de gente branca é nomeada de 'marca registrada', interessante", reprovou uma pessoa no Twitter.





"Por que ninguém a questiona como deve ser? 'Reativa'? 'Briguenta'? Ela foi extremamente agressiva com outros participantes dentro da casa e ela mesmo chamava essas pessoas de agressivas", pontuou outra. "Que vergonha essa 'passada de pano' sua, hein, Ana Maria Braga", avaliou mais uma.

Outros espectadores ainda citaram a diferença de tratamento de Bruna Griphao com outros participantes negros no "Mais Você". "Quando Black e Alface foram aí a legenda não foi fofa assim. Além de vocês terem constrangido eles, os fãs e a família mostrando as cenas em que foram agredidos por ela", criticou um usuário.

krl da pra fazer uma thread de momentos em que a globo passou pano pra crimes nessa edição pic.twitter.com/oo9Iw3P8Tc — óvulo da Domitila 🦁🤴🏾 (@tudoounadapravc) April 27, 2023





eu me passo que a Globo vive levantando pautas importantes na sua grade de programação mas protege uma garota que nitidamente não tem boa índole, além de proteger assediador também, com isso a gente sabe que nunca é pelas causas e sim só pra passar uma boa imagem, lamentável! — мαяк...♡' ARTMS ᝰ (@MarkkOrbit) April 27, 2023





Jeito de falar = mal educada e agressiva! — Fernanda ℗ (@fbr____bosa) April 27, 2023





Falta de educação, grosseria, desrespeito, preconceito e falas criminosas ("urublue") se tornou marca registrada da Bruna no BBB. — pequena borboleta 🦋 (@pvmqueiroz) April 27, 2023





