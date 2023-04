Reprodução/ YouTube Ana Clara revela detalhes da entrevista com Karol Conká após 'BBB 21'

Ana Clara esteve no podcast "Quem pode, pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e deu detalhes sobre a entrevista que fez com Karol Conká após a eliminação da cantora no "BBB 21".

A ex-BBB explicou que "pegou mais leve" na entrevista com Karol, já que ela estava sendo cancelada fora da casa e tinha saído com mais de 99% dos votos. “Era muito delicado. Não é a linha editorial que a gente segue. Jamais faríamos e eu como apresentadora jamais faria também”, afirmou ela.

Ana Clara ainda rebateu telespectadores que queria que a ex-BBB deixasse Karol desconfortável na conversa: "O que queriam com essa imagem na verdade era: ‘Karol, se f*’. Qual tesão os telespectadores iam sentir em ver isso? Só porque ela humilhou alguém? Então eu humilhá-la seria divertido?”.

Ana Clara tambpem revelou que sugeriu para a produção que não mostrassem o números de seguidore de Karol para ela na entrevista, pois os números tinham caído bastante.

Por fim, a apresentadora falou de outra polêmica da saída de Karol: o intervalo entre o anúncio da eliminação e a recepção da cantora por Tiago Leifert. Muitas pessoas que o espaço de tempo foi planejado para avisar a cantora da rejeição e prepará-la. Mas não foi isso que aconteceu segundo Ana Clara. “Na eliminação da Karol Conká foi a primeira vez que tivemos um intervalo entre a ida do participante até o estúdio. Gente, pelo amor de Deus, o BBB 21 lucrou horrores. A eliminação da Karol foi assistidissíma. Óbvio que as marcas iam comprar comercial em qualquer buraco que tivesse no programa. Foi isso”, explicou a ex-sister.

