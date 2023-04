Reprodução / Multishow 26.04.2023 Ana Clara expulsa Lari por inconveniência

O “BBB 23” chegou ao fim, mas os ex-participantes ainda querem mais uns minutinhos de fama. É o caso de Larissa, que após a final do programa nesta terça-feira (25), decidiu estender a participação no programa por mais um tempinho e levou uma chamada de Ana Clara.

Após o anúncio da campeã Amanda Meirelles, os brothers e sisters da edição se juntaram no gramado com Tadeu Schmidt para parabenizar a vencedora. Acabada a cerimônia, os ex-BBBs precisavam sair para Ana Clara dar início a uma entrevista com as finalistas.





Larissa achou de bom tom permanecer no gramado junto de Amanda, Aline e Bruna e precisou receber um convite da apresentadora do “Rede BBB”, para se retirar do ambiente. “Pode sair, amiga.”, pediu Ana Clara, educadamente.

Em seguida a apresentadora deu início a entrevista com as finalistas, avisando a vencedora Amanda que ela havia conquistado o prêmio com do “BBB 23” com 68% dos votos.

Larissa se metendo no lugar q é só das finalistas e Ana Clara falando pra ela: "pode sair, amiga!" 🗣🗣🗣🗣🗣 #BBB23 — Flavia Bernardo (@flaviapbernardo) April 26, 2023





A Larissa querendo ficar na entrevista e a Ana Clara falando "amiga, pode ir" 😅 pic.twitter.com/mcJHgxHHSz — Novidades Oficiall (@novidades_ofc1) April 26, 2023





