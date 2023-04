Rouge

Após de declararem torcida para Aline Wirley, as integrantes do Rouge mandaram mensagens especiais para a vice-campeã. Fantine parabenizou a cantora pela “coragem” de entrar no reality, enquanto Li Martins expressou como a ex-colega do grupo “deu aula de respeito, educação e elegância”. A sister recebeu os discursos com muita emoção.