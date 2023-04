Reprodução / Instagram Ricardo questiona Fred Bruno sobre aniversário: ‘Vai me convidar?’

Fred Bruno e Ricardo Alface se encontraram pela primeira vez desde que deixaram o confinamento do “BBB 23”. Nesta terça-feira (25), os ex-BBBs chegaram aos estúdios da Rede Globo para participar da grande final do reality.

Logo de cara, Alface questionou Fred sobre o aniversário do influenciador. “Vai me convidar?” indagou o biomédico. “Você merece ir?” Fred tentou fazer um suspense, mas entregou que convidará o colega de reality.

















O influenciador completou 34 anos nesta terça-feira (25) e aproveitou a madrugada para já comemorar o aniversário com uma pequena festa. No Instagram, ainda mostrou que fez uma sessão de fotos antes da festa e teve a casa decorada especialmente para a ocasião.

Os brothers começaram o reality como aliados, mas terminaram como rivais. Fora do programa, mostraram que pretendem virar uma nova página e começar de novo.

VAI TER ALFACE NO ANIVERSÁRIO DO FRED BRUNO SIM 🥹🫶🏽 pic.twitter.com/YH6ZamCq1m — titia black urach 🌹 (@titiasuspensa) April 26, 2023





