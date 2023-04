Reprodução/TV Globo Enquete BBB 23: sister do Camarote deve levar o prêmio; veja parcial

É hoje! Nesta terça-feira (25) o público saberá quem é a grande vencedora do BBB 23. A disputa está entre as amigas Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao.





De acordo com a parcial do iG Gente das 18h, a cantora do ex-grupo Rouge deve levar o prêmio de mais de R$2,8 milhões com 45,5% dos votos.

Em segundo lugar, vem a médica com 37, 8% e, por último, a atriz com 16,7%.

A final acontece ao vivo na TV Globo após a transmissão da novela das nove, Travessia.

