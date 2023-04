Reprodução/TV Globo Key e Gustavo se encontram no aeroporto do Rio de Janeiro; veja reação

Nesta terça-feira (25) é dia de reencontro para os ex-participantes do BBB 23 . Assim que pousaram no Rio de Janeiro, Gustavo Benedeti e Key Alves se esbarraram.

Fãs do ex-casal compartilharam vídeos e fotos do encontro dos dois no local. Ao notar a ex-namorada, Cowboy foi cumprimentá-la com um abraço.









Desde o fim do namoro, os dois vem marcando presença nos mesmos lugares. Recentemente, o brother foi entrevistado pelo programa da Rede TV! e afirmou que não se importaria se esbarrasse com ela no local: "Não tem problema nenhum, estou suave e tranquilo", começou ele sobre o possível encontro.

"Temos uma vida muito diferente aqui fora. Não combina. Foi melhor assim para a gente se machucar lá na frente. É vida que segue, estou 'livraço", completou.

