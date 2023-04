Diferença de tratamento

Internautas notaram como as apresentadoras apresentam uma conduta diferente com alguns participantes. No caso da conversa com Domitila Barros, Patrícia e Vivian Amorim receberam críticas por conduzirem as questões de uma forma que a ativista social precisasse se desculpar diversas vezes pelos erros que já havia assumido no reality. Já em outros bate-papos, como o após a segunda eliminação de Larissa Santos, a dupla trouxe até questões externas para não abordar todas as falhas da sister após a repescagem.