Possível romance vira pauta

A expulsão de Sapato também não foi um impeditivo para que o canal mencionasse momentos da participação do lutador no programa. Após o último paredão da edição, no café da manhã com Larissa Santos, no "Mais Você", a relação do ex-brother com Amanda Meirelles foi debatida. Enquanto Ana Maria Braga expressou deboche ao mencionar que a médica tinha um interesse em Sapato, a personal trainer disse "gostar muito" de ambos e esperar a concretização de um romance.