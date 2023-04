Reprodução/Globo - 24.04.2023 Gleici Damasceno rebateu críticas por participação no 'BBB 18'





A atriz Gleici Damasceno repercutiu nas redes sociais após opinar que a melhor edição do "Big Brother Brasil" foi a de 2018, em que ela foi a campeã. Além de Gil do Vigor discordar e elencar o "BBB 21" como o favorito, internautas reuniram críticas pela falta de protagonismo da vencedora do "BBB 18".

"Me divirto com as pessoas que falam que não fui protagonista da minha edição, mas até hoje não me superam. Babe, quando a pessoa não te toca ou não faz diferença na sua vida, você simplesmente esquece ela. É simples", afirmou no Twitter.





Uma pessoa ainda sugeriu que Gleici foi uma "sombra" de Ana Clara Lima, apresentadora que disputou a final da temporada. Ao rebater os comentários negativos, Damasceno citou momentos marcantes da participação dela no programa.

"Ganhei prova do anjo, prova do líder, várias provas da comida, fui para paredão falso, voltei do paredão falso, briguei, namorei, me posicionei, fiz aliados e amigos, viviam me colocando no paredão e falando mal de mim pelas costas, tinha bordões sem nem imaginar, a globo mudou o horário do programa no meu estado, fui recebida por mais de 15 mil pessoas no aeroporto da minha cidade e eu não tenho mérito nenhum nisso. Voltei para casa campeã e ainda gritei 'Lula livre' na final", defendeu.

"E tem gente que fala que fui planta, me poupe, né. A única fama que eu não quero é de 'planta' por isso venho publicamente em minha própria defesa [risos]", complementou. Confira abaixo as publicações na íntegra:

Gleice, vc só vivia atrás da Ana clara... outra sombra em reality — Raquel (@RaquelSunshineS) April 23, 2023





Ganhei prova do anjo, prova do líder, várias provas da comida, fui pra paredão falso, voltei do paredão falso, briguei, namorei, me posicionei, fiz aliados e amigos, viviam me colocando no paredão e falando mal de mim pelas costas, tinha bordões sem nem imaginar, a globo mudou o… — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) April 23, 2023





É óbvio que o BBB18 foi o melhor dos últimos tempos, e só quem não assistiu vai discordar hahah — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) April 23, 2023





Amo você pra sempre tbm e amo o BBB21, mas no BBB18 não tinha lockdown e nem camarote e foi o kikiki — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) April 23, 2023





