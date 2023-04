Reprodução/TV Globo BBB 23: Key Alves declara torcida para Amanda na final

Key Alves pegou os seguidores de surpresa ao anunciar a sua torcida para a final do BBB 23 . Aline Wirley, Amanda e Bruna estão disputando o prêmio.

Pelas redes sociais, a ex-BBB declarou que deseja ver a médica como a grande campeã do reality e ainda chamou os fãs para darem votos a finalista.





"Chaveirinhos, bora votar. Minha torcida é Amanda", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Mais cedo, Key criticou a postura da dupla que apresenta o "Bate-Papo BBB 23", programa que recebe os eliminados da atração logo após o resultado do paredão.

O fim do namoro de Key e Gustavo Benedeti foi assunto do bate-papo de Patrícia e Vivian com Larissa Santos, eliminada na noite de domingo (23), e irritou Key Alves. "Mas gente, após a eliminação não tem assunto para se falar com os eliminados não? Tipo o porquê que eles saíram? Meu término é motivo de BBB agora. Engraçado quando eu saí, me mostravam tudo que fiz de errado né e quando saem outros participantes que até agrediram pessoas aí dentro não falam? Curioso", reclamou ela.

