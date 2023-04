Reprodução/TV Globo BBB 23: Amanda pede mutirão para Cara de Sapato

As finalistas do BBB 23 fizeram o penúltimo raio-x na manhã desta segunda-feira (24) e aproveitaram o momento emocionante para pedir votos ao público.

Amanda, em especial, citou Cara de Sapato, ex-participante que foi expulso após assediar a mexicana, Dania Mendez, e seu colega de confinamento.





"Sei que estou aqui nesse final de campeonato com duas feras, mas, vocês sempre foram minha carta na manga. Eu peço para que todo mundo vote para eu ficar. Sei que tem muita gente que torce por elas, elas são fortíssimas, são duas mulheres incríveis. Mas eu vim pelo prêmio, quero muito conseguir ganhar ele e conto muito com a ajuda de vocês", comentou ela.

Na sequência, a médica foi direta ao comentar sobre o lutador. "Então, todo mundo, pessoal da área da saúde, pessoal do Brasil inteiro que faz os 'corre' da família, por favor, me ajude a ganhar. Sapato, espero que você esteja organizando aí o maior mutirão também. Você me conhece aqui. E muito obrigada, estou muito feliz de ter chegado até aqui", concluiu ela.

A final do BBB 23 acontece nesta terça-feira (25) durante o ao vivo, na TV Globo.

Raio X da Amanda

“Sapato espero que você esteja organizando multirão”



Sim Amandinha, @caradesapatojr está fazendo tudo que pode por você 🫶🏻



E vamos votar Amanda Campeã 🤙🏻🫶🏻🪢 pic.twitter.com/cY52lI7cWc — Y Cris 🪢 (@Ycris16) April 24, 2023





