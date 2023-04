Reprodução Patrícia Ramos e Key Alves





As rusgas de Key Alves com Vivian Amorim e Patrícia Ramos não foram superadas. Nesta segunda-feira (24), a ex-participante do "BBB 23" criticou a postura da dupla que apresenta o "Bate-Papo BBB 23", programa que recebe os eliminados da atração logo após o resultado do paredão.

O fim do namoro de Key e Gustavo Benedeti foi assunto do bate-papo de Patrícia e Vivian com Larissa Santos, eliminada na noite de domingo (23), e irritou Key Alves. "Mas gente, após a eliminação não tem assunto para se falar com os eliminados não? Tipo o porquê que eles saíram? Meu término é motivo de BBB agora. Engraçado quando eu saí, me mostravam tudo que fiz de errado né e quando saem outros participantes que até agrediram pessoas aí dentro não falam? Curioso", reclamou Key Alves em uma publicação no Instagram.

Key Alves ainda debochou da audiência do programa na reta final. "A minha vida aqui fora deve ter mais audiência", completou.

Essa não é a primeira briga pública entre Key e as apresentadoras do programa da Globo. Um áudio de Patrícia Ramos criticando Key e a torcida vazou e revoltou os fãs da jogadora de vôlei. "Mas ela é escrota, ela tem que aceitar porra, e as pessoas que são fãs dela são escrotas também, é isso aí. Ela é muito escrota, cara", justificou Patrícia, na época.