Reprodução BBB: Filho de Aline Wirley emociona em recado: 'Difícil ficar sem ela'

A vencedora do "BBB 23" será escolhida amanhã na final do reality. Nesta segunda-feira (24), o filho da finalista Aline Wirley emocionou os internautas ao relatar o período difícil sem a presença da mãe. Antônio, de 8 anos, está sob os cuidados do pai Igor Rickli, casado há quase 10 anos com a cantora.



No perfil do Instagram do ator, Antônio aparece com o pai para pedir votos para tornar Aline Wirley campeã do reality.

"A gente está aqui para pedir para vocês votarem muito na mamãe para ela ganhar esse BBB, porque já está muito difícil ficar sem ela. E esse último dia está me deixando frustrado, o motivo? Ainda está faltando dias, então esse é o problema, ainda está demorando tempo, então é isso que está me deixando bravo", confessou.

"Está sendo muito difícil ficar sem minha mãe porque eu amo muito ela e não dá para ficar sem a sua família. É impossível, não aguento mais", relata dizendo que ele e o pai choraram no dia anterior, quando Larissa Santos foi eliminada e Aline se tornou finalista.

Nos comentários, seguidores se emocionaram com o apelo do garoto. "Que criança iluminada, lindo, perfeito!", elogiou uma.

"Meeeeeeuuu Deus! Eu não aguento tanta beleza e carisma do Antônio! Torcendo e votando muito pela sua mãe! Mulher linda, sensata, elegante e educada! Merece muito", declarou uma fã.

Famosos com Ticiane Pinheiro, Dani Suzuki, Rafa Brites e Aline Borges declararam estar torcendo por Aline Wirley vencer o prêmio do reality.