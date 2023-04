Reprodução/Globo - 24.04.2023 Aline Wirley chegou à final do 'BBB 23'





Com a conclusão do "BBB 23" marcada para esta terça-feira (25), as finalistas estão reflexivas sobre a vida pessoal após deixarem o reality show. Aline Wirley detalhou os desejos sexuais que deseja concretizar depois do confinamento.

"Nossa, tem que ter muita disposição. Eu quero fazer um sexo bem calmo e tranquilo", declarou a ex-Rouge na madrugada desta segunda-feira (24), levando Amanda Meirelles e Bruna Griphao às risadas. O assunto veio à tona enquanto as sisters analisavam o reencontro da eliminada Larissa Santos com Fred Bruno, com quem se envolveu no programa.





"Será que vai rolar um 'lepo lepo'? Nem guindaste, nem guindaste", disse Bruna. Aline expressou confusão com a expressão e a atriz explicou: "Nem guindaste me tira, tá ligado? É uma música".

Vale ressaltar que Aline Wirley é casada com o ator Igor Rickli, com quem tem um filho de oito anos. O casal já revelou que vive um relacionamento aberto.

