Larissa Santos, eliminada do "BBB 23" na noite de domingo (23), participou do café com Ana Maria Braga, no "Mais Você", e abriu o jogo sobre a possível continuidade da relação com Fred Bruno, também conhecido como Fred Desimpedidos.

Em um primeiro momento, ao ser perguntada por Ana Maria Braga sobre o que sentiu pelo colega de confinamento, Larissa afirmou que se apaixonou. "Eu me apaixonei, óbvio. O Big Brother intensifica muito as coisas. Lá é tudo muito intenso. Eu me apaixonei, sim, e foi algo muito sincero da nossa parte. Muito legal", disse.

No entanto, após assistir alguns vídeos de Fred Bruno fora do BBB, Larissa ponderou a relação dos dois e pregou cautela. "A gente já conversou ontem e amanhã a gente já vai se ver, é a final [do BBB 23]. Só vivemos la dentro, sem projetar nada. A gente é muito amigo e vai tirar de letra. A gente se conectou muito antes. De ter se conectado como amigo mesmo", avaliou Larissa Santos.

A resposta não animou Ana Maria Braga, que afirmou torcer por algo além da amizade entre Larissa e Fred. Após voltar para o "BBB 23" pela votação da "Casa do Reencontro", Larissa foi eliminada no paredão contra Bruna Griphao e Aline Wirley. A votação marcou uma briga entre as equipe de Larissa e Bruna, que foram aliadas no jogo.