O ex-BBB Hadson Nery repercutiu nas redes sociais após opinar sobre a reta final do "BBB 23". O brother do "BBB 20" avaliou que a atual edição do reality "acabou" após a eliminação de Ricardo Alface, revoltando fãs ao criticar o Top 4 formado por Aline Wirley, Amanda Meirelles, Bruna Griphao e Larissa Santos.

"Não temos vencedores. As quatro que foram para final hoje: uma planta [Aline], a outra tinha sido eliminada e não devia ter voltado [Larissa]. A outra é antipática, insuportável, ali programa no caramba [Bruna]. A outra só dormiu, fez personagem de bocó e enganou o público inteiro [Amanda]. Fazer o quê? O povo gosta disso. É isso que temos. Falei e estou leve. 'BBB 23' flopou de vez", disse nas redes sociais, nesta sexta-feira (21).











As torcidas das desérticas, nome dado ao grupo das sister do Top 4, não gostou da declaração de Hadson e reuniu críticas nas respostas da postagem do Twitter. "E mesmo assim elas fizeram mais história e chegaram mais longe que você", debochou um internauta.

"O grandão sem medo não tem moral nenhuma [risos]. Sem relevância nenhuma e até hoje não aceita que a diva Manu Gavassi foi para final, teve um pós maravilhoso e enquanto ele foi o terceiro eliminado", pontuou outro. "E tu que participou de dois realities e nem sequer na final chegou", afirmou outro, relembrando a participação de Hadson no "Power Couple" (Record TV) em 2022.

Confira abaixo mais reações:

Falo o cara que foi eliminado de 2 reality kkkkkkkkkk — Rfreitas (@Rfreitas30) April 21, 2023





Quer 15 minutos de fama ? Quer biscoito querido? Alguém aí da um biscoito pra ele gente. Coitadinho. Ele foi eliminado neh ? Ah que dó.

Levem sorvete e biscoito pra ele chorar a dor de recalcado kkkkkkk

Kkkkkkkk e mais um pouco de kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkllkkkkkkkkkkk — Tatiana Félix da Silva (@TatianaFlixdaS1) April 21, 2023

Hadbosta além de ser o terceiro eliminado do bbb, tava se achando achou que ia ta cheio de seguidores..🤣🤣🤣🤣

💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩 pic.twitter.com/dMTrjSiBq4 — Edy Piris (@EdyPiris) April 21, 2023

