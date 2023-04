Reprodução/Instagram Gustavo Marsengo

Na manhã desta sexta-feira (21), o ex-BBB Gustavo Marsengo usou o Twitter para mostrar o descontentamento com as últimas edições do "BBB". Com deboche, ele deu dicas para quem deseja entrar no programa ano que vem e fez críticas ao "BBB 23" e "BBB 22" e aos telespectadores do reality.

Inscrições abertas para o BBB 24. Aqui vão algumas Dicas: Seja planta ! Porque se você não ganhar o programa, você não sai cancelado. Não tente ser o jogador polêmico, objeto de discussões, que gera movimentações na casa, que erra, acerta, ganha provas e serve entretenimento na discórdia", começou Gustavo, que foi eliminado no "BBB 22" mesmo sendo considerado um bom jogador por desestabilizar a estratégia dos oponentes.

Em seguida, ele afirmou que se os próximos participantes quiserem ser jogadores devem fazer um "perfil de vítima, excluído, que apenas se defenda, para que o público te abrace". "Porque senão, você é taxado de arrogante, grosso, soberbo… pelas mesmas pessoas, que no início do programa, clamavam por JOGADORES !!!", completou.

Por fim, Gustavo criticou o público das últimas edições do reality: "Não é que o BBB 22 ou 23 tenham sido os piores elencos da história. Longe disso! É o público quem vem se esforçando pra ser o pior a cada edição. Cancelando pessoas de forma seletiva e eliminando os participantes que de fato se jogam, antes da hora.

Quero só ver em 24". Vale lembrar que os comentários foram feitos após a eliminação de Ricardo, do "BBB 23". O biomédico era considerado um dos maiores jogadores da edição por alguns e tinha a torcida de Gustavo.

Alguns seguidores concordaram com o ex-BBB. "No inicio desse BBB, respondi vários posts por aí que o 'resultado' do paredão só provava o quanto valia ser planta no BBB, passado os 3 meses, é mais do que certeza que VALE A PENA SER PLANTA. Pediram tanto uma edição com jogadores, e chegaram 4 intragáveis na final...", disse um.

Mas também teve gente que discordou. "Falou o que se acha jogador, mas se perdeu por um romance, da um tempo. Deve ter pesadelo até hoje com a padaria", comentou outro.

