Domitila Barros promoveu emoção de uma fã mirim após ser eliminada do "BBB 23". Em um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (21), a ativista social aparece conhecendo uma criança emocionada após a mãe procurar e encontrá-la em um prédio.

A Miss Alemanha expressou choque ao notar a fã chorando diante do encontro. "Ela é apaixonada, não escutou ela gritando? Chorou a noite inteira", relatou a mãe, enquanto a criança chorava ao lado. Domitila pegou a garota no colo e a responsável explicou a admiração da filha.





"Sabe qual é a preocupação dela? Como ela [Domitila] vai trazer a mudança da Alemanha. Juro por Deus", contou, antes de relatar que descobriu durante o trabalho que a ex-sister estava no mesmo prédio que ela.

"Estou arrepiada. Ela está doida. A gente estava lá embaixo gritando: 'Domitila'. Mas não escutam. As crianças estão lá embaixo te esperando para tirar foto", comentou a mãe. "Somos as bruxinhas", dizia Domitila enquanto abraçava a fã mirim.

🚨VEJA: Uma mãe encontrou onde Domitila estava e foi levar sua filha pra ver a Miss, pois a criança passou a noite toda chorando porque a domitila saiu. A moça ainda conta que tinha muitas crianças esperando a Domi na porta.

pic.twitter.com/J9vlNfIkjO — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 21, 2023





