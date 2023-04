Reprodução/Globo - 21.04.2023 Larissa, Amanda, Aline e Bruna formam Top 4 do 'BBB 23'





Após a eliminação de Ricardo "Alface" Camargo , o "BBB 23" deu início à última prova da edição na noite desta quinta-feira (20). O Top 4, formado pelas sisters do quarto deserto, participou de uma disputa de resistência, e Amanda venceu a competição, garantindo uma vaga na final.

A prova da finalista exigiu que Aline Wirley, Amanda Meirelles, Bruna Griphao e Larissa Santos segurassem um card enquanto permaneciam em movimento em uma estrutura giratória. Além de se tornar a primeira finalista, a vencedora também levou para casa um carro zero.





A personal trainer foi a primeira a desistir da disputa, já que cochilou por volta das 4h e deixou cair o card no chão. Ao voltar para a casa, a sister teve uma crise de choro e lamentou a ida ao último paredão da temporada, que será definido no domingo (23).

Bruna deixou a competição por volta das 6h30, alegando sentir frio no local em que estava. A atriz também chorou ao retornar ao confinamento, explicando que o frio foi a maior dificuldade que sentiu no desafio. Aline e Amanda continuaram resistindo pela manhã e tarde desta sexta-feira.

Por volta das 17h15, a atriz e cantora acabou desistindo, deixando a colega com a primeira vaga na final do BBB 23.

