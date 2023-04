Reprodução/TV Globo BBB 23: com Top 4 definido, sister perde favoritismo após revelações

Parece que o jogo está virando com as torcidas do Top 4 do BBB 23 . Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa conquistaram a permanência na reta final e, o que parecia estar ganho, tomou um novo rumo.





Nos últimos tempos, a médica reuniu centenas de fãs e, com isso, conseguiu ficar de fora dos perigos de eliminação.

Porém, após a revelação da venda de TCCs e a chegada das amigas Bruna e Larissa na semifinal, alguns participantes da torcida das 'desérticas' deixaram a sister de fora.

Larissa conquistou o sofá. Amanda se ferrou! Hahahaha — Brulari🐙🦏 (@Laribruforever) April 21, 2023









Se vcs forem fora Amanda nós do fundo do mar ajudamos a eliminar — Gigica 💜 (@Gigicacomenta) April 21, 2023

Vamos eliminar a Amanda! Juntar todas as torcidas, Lari e Bru, e o fundo do mar! — Sr. Maia (@maia_estevam) April 21, 2023





A torcida da Larissa e da Bruna , planejando a rasteira na Amanda ... haahahah eu vou assistir de camarote #bbb23 #BBB23 — Dany Aranha (@Dany_aranha) April 21, 2023





