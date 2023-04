Reprodução/Instagram Após ser criticado, Fred assiste paredão no meio da rua: 'Multa de pedestre'

Parece que Fred Bruno (ex-Desimpedidos) aprendeu com as críticas . Para assistir ao paredão desta quinta-feira (20), entre Larissa e Ricardo, o ex- BBB escolheu a rua.





Na última berlinda, o influenciador gravou um vídeo assistindo ao programa enquanto dirigia sem cinto e ainda usando a buzina dentro de um túnel.

Pelas redes sociais, ele deu uma pequena debochada nos últimos acontecimentos ao dizer que poderia levar uma "multa de pedestre".

LARINHA É TOP 4!!!!! 🤩 que orgulho em ver mais essa batalha sendo vencida por ela lá dentro. Parabéns @larisantosbe e desérticas por chegarem tão longe! 💜



Vcs são demais, meninas!!! 🪩🏜️ pic.twitter.com/ITUWS663U9 — FRED BRUNO 🐏 (@fred_b12) April 21, 2023





Após denúncias, o Detran se pronunciou sobre o caso. "O Departamento de Trânsito de São Paulo lamenta profundamente a falta de empatia e a prática de direção perigosa configuradas neste vídeo", afirmou o Detran-SP em nota ao iG Gente.

