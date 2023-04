Acordo para final

Com o receio da eliminação no último paredão, Larissa e Bruna fizeram um acordo para garantir uma vaga na final do reality. A atriz questionou sobre o que deveria pedir ao público no raio-x, ao passo que a personal trainer afirmou que seria "óbvio" elas reforçarem a aliança na berlinda. "Obviamente nossas torcidas vão se unir", avaliou a sister, diante da disputa com as aliadas para se tornar finalista.