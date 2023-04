Reprodução/TV Globo Domitila e Fred





Domitila Barros, eliminada do "BBB 23" na terça-feira (18), tomou café da manhã com Ana Maria Braga, durante o "Mais Você" desta quarta-feira (19), e elegeu a maior decepção no reality da Globo: Fred Bruno, também conhecido como Fred Desimpedidos.





Ao explicar a escolha para Ana Maria Braga, Domitila ressaltou que teve dificuldade em conviver com Fred. Decepção seria o Fred Bruno. Principalmente no começo, achei que seria mais fácil acessar as pessoas. Eu tentei conhecer ele. Pedi. Ele foi a pessoa que teve mais dificuldade de ter essa abertura para mim", disse Domitila.

A pernambucana também taxou o influenciador digital de arrogante. "No decorrer do jogo, em algumas situações, vivi algumas situações como se ele não se jogasse tanto no jogo. De estar numa posição de arrogante. Posso estar completamente errada", completou.

Domitila Barros e Fred Bruno foram rivais durante o jogo no "BBB 23". A Miss Alemanha levou o desafeto para o quarto branco e o eliminou em um paredão do reality. No entanto, Larissa, affair de Fred no jogo, voltou para a casa com informações externas e conseguiu tirar Domitila do jogo.

Após a eliminação de Domitila, Fred Bruno surgiu nas redes sociais comemorando o resultado do paredão. No entanto, o vídeo não repercutiu bem, pois o ex-BBB estava dirigindo enquanto assistia TV, além de buzinar em um túnel .

1. Sem cinto: infração GRAVE - 5 pontos na CNH - artigo 167 do CTB



2. Dirigir assistindo TV: infração GRAVE - 5 pontos na carteira - artigo 169 CTB - 5 pontos na CNH



3. Dirigir Buzinando dentro do túnel - infração MÉDIA - artigo 227 CTB - 4 pontos na CNH @DetranSP — Marke (@MarkeFernandes) April 19, 2023