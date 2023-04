Reprodução/ Instagram/ Globo BBB 23: famosos se revoltam com eliminação de Domitila: 'Campeã moral'

Na última terça-feira (19), Domitila Barros foi eliminada do "BBB 23" após receber 59,94% dos votos em um paredão contra Larissa e Amanda. Mas, mesmo com a maior porcentagem de votos do público, a ex-sister ganhou o carinho de diversos famosos, que a consagraram como a "campeã moral" da edição.

Jojo Todynho foi uma das celebridades que ficou revoltada com a saída da miss: "Boninho, o que aconteceu?", questionou ela, boquiaberta, nos stories. Ela ainda alfinetou: "Não tenhp paciência para ficar assistindo reality. Ou me coloca ou eu não vou ficar assistindo Para quê? Para passar raiva?".

🚨VEJA: Jojo Todynho indignada com a eliminação da Domitila no #BBB23



pic.twitter.com/VArxccbVaa — CHOQUEI (@choquei) April 19, 2023

Bruno Gagliasso foi outro que lamentou a eliminação de Domitila. Nos stories do Instagram o ator mostrou que nçao concordou com o resultado e convidou a ex-BBB para para ficar na pousada dele em Fernando de Noronha. "É a melhor coisa que você faz", disse Gagliasso.

Ali Domi, vamos pra Noronha? É minha convidada! Bjao #bbb23 pic.twitter.com/1NTQDp25zc — Bruno Gagliasso 🌊 (@brunogagliasso) April 19, 2023





Cleo Pires também criticou a eliminação da miss e a exaltou. "Domitila foi uma participante que entregou tudo nesse programa, protagonizou muitos momentos importantes e tenho certeza que aqui fora ela vai brilhar muito também. Para mim, ela é a campeã moral dessa edição", escreveu ela no Twitter.

Domitila foi uma participante q entregou td nesse programa, protagonizou mts momentos importantes e tenho ctz q aqui fora ela vai brilhar mt tbm.



Pra mim, ela é a campeã moral dessa edição. #BBB23 — CLEO (@cleo) April 19, 2023













