Fred Bruno Desimpedidos comemorou a eliminação de Domitila Barros do "BBB 23" enquanto dirigia e compartilhou o momento com os seguidores nas redes sociais. O ex-brother aparece cometendo algumas infrações de trânsito no vídeo, o que fez com que internautas alertassem o Detran para punir o influenciador.

"Vamos! A Larinha ficou", escreveu na legenda da publicação. A comemoração de Fred pela permanência de Larissa Santos contou com o ex-BBB olhando na direção do programa ao vivo e buzinando em um túnel, ações consideradas infrações de trânsito.





No Twitter, pessoas começaram a marcar o perfil do Detran para sinalizar as infrações. O iG Gente entrou em contato com o departamento de trânsito, que informou estar "apurando" o caso.



"Dirigir assistindo TV: infração grave - 5 pontos na carteira - artigo 169 CTB - 5 pontos na CNH. Dirigir Buzinando dentro do túnel - infração média - artigo 227 CTB - 4 pontos na CNH", sinalizou uma pessoa na rede social, listando as infrações. "E aí, Detran, cade a multa?", questionou outra.





