Reprodução/ Globoplay Domitila foi entrevistada por Vivian Amorim e Patrícia Ramos no "Rede BBB"

Após deixar o "BBB 23", Domitila foi entrevistada no "Rede BBB" por Vivian Amorim e Patrícia Ramos. As apresentadoras, principalmente a ex-BBB, foram criticadas no Twitter pela condução da conversa.

Internautas afirmaram que elas focaram no erros da ex-sister e não mostraram falas erradas das rivais da miss, Bruna e Larissa, contra ela. "Esse bate-papo está lamentável, Vivian e Patrícia estão conduzindo de forma tão errada. Sorte que Domitila é inteligente, está explicando o óbvio, porque não mostra as cretinas xingando ela, falando horrores dela? Que palhaçada é essa? Domitila explicando q fez, ao invés de falar", disse um usuário da rede social.

Outra internauta afirmou: "Pior bate papo e piores apresentadoras. Tanta coisa linda da Domi para mostrar e elas acuando a domitila fazendo ela se explicar o programa todo! Vivian é ridícula!". Algumas pessoas ainda afirmaram que Domitila "macetou" as apresentadoras, que tentavam a acuar mostrando os erros delas no "BBB 23".

🚨🚨🚨A cara da Vivian indo no chão quando tentou minar a amizade do @cezarblackk e @domitila_barros .



Espero que no ano que vem troquem essas apresentadoras, Patrícia também é péssima .E só minha opinião interessa 🙅 #RedeBBB #BatePapoBBB pic.twitter.com/MgKKZCBobs — REZINHACOMENTA 🤌🏼🔗⚓ (@maozinhareality) April 19, 2023









Esse #BBB23 serviu p mostrar tb como a Vivian péssima como entrevistadora! A Patricia nem se fala... horrível as duas! — a n a 🚩 (@ana_paula_teles) April 19, 2023









Gente, a Patrícia Ramos e a Vívian Amorim são fraquíssimas. Elas tão conseguindo atravancar a fluidez de uma entrevista com uma personagem sensacional.



Olha, pouca coisa tem que ser mantida pra 2024. #BBB23 #BatePapoBBB — João Fiasche (@joaofiasche) April 19, 2023





Domi comendo Vivian com farinha sobre sua vida não se resumir a bbb, e sobre sua trajetória de vida...

O NOME DELA É DOMITILA BARROS ❤️ — Capitu (@capitu32) April 19, 2023

















