Key Alves compartilhou nas redes sociais uma surpresa luxuosa que recebeu dos fãs na noite desta segunda-feira (17). A ex-sister do "BBB 23" mostrou que os "chaveirinhos", como chama os admiradores, a presentearam com alguns acessórios de grifes internacionais.

"Essa sacola é tão chique, vou usar como bolsa. Amei, amo óculos da Prada, tenho um só. Que chique, meu pai do céu. Melhor nem perguntar quanto foi isso daqui. Vocês são doidas, muito obrigada", afirmou a jogadora de vôlei, enquanto utilizava o acessório da marca italiana.





"Meus fãs são perfeitos", complementou, enquanto exibia uma bolsa da grife italiana Gucci. A influenciadora também recebeu presentes de marcas de roupas e um perfume da marca de luxo Versace.



Confira abaixo:

🚨VEJA: Key Alves ganhando presentes dos fãs, entre eles um óculos da Prada, uma bolsa da Gucci, um perfume da Versace e muito mais.

