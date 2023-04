Foto: Reprodução/Twitter Key Alves e Rezende se encontram em festa e surge rumor de affair





Após passar por um término de namoro que a deixou completamente abalada, a ex-BBB23 Key Alves foi vista ao lado do influenciador Rezende, durante a "Expo Londrina",que ocorreu neste domingo (16).

Nas imagens, é possível ver Key e Rezende com uma certa proximidade durante o evento, o que levantou diversos rumores de um possível "remember" deste antigo affair.













Os dois gravaram diversos stories no Instagram juntos, o que deixou os seguidores em êxtase com a possível reaproximação do ex-casal. Vale lembrar que os dois já ficaram anteriormente. É possível perceber Key e Rezende muito próximos no momento das fotos que circulam nas redes, o que apenas reforçou a ideia de que eles estariam juntos novamente.

Nas redes socias, os internautas se mostraram divididos com os rumores desta suposta reaproximação dos dois. Muitos disseram que tudo isso seria apenas um plano de engajamento, já que Key é agenciada por Rezende. ”Ela faz parte do casting da empresa dele ADR aí eles criam essa fic pra ela continuar em evidência, tudo biscoito”, escreveu um internauta.

Já outros amaram a reaproximação dos dois e enalteceram a amizade da ex-BBB e do influenciador. "Já já vem matéria pra acabar com a menina, né? Pois pronto , já vou começar aloprar e pedi a gata no canal com vários vídeos. Key e rezende é o que? keyzende ? Hahaha. Amei os dois ontem curtindo horrores cantando as músicas erradas.", escreveu uma internauta.

ta liberado shippar a key e o rezende? kkkkk 👀 — emi 🔑 (@sinaiskalimann) April 17, 2023









GUSKEY E KEY ALVES SOLO A KEY ALVE NO STORY COM AMIGO REZENDE #TeamKey #guskey pic.twitter.com/dmnX6EN2ja — Dougl@$:MellosKey 🇲🇽🔑 🇮🇹🍷 (@88_dayane) April 17, 2023