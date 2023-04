Reprodução/ Globo/ Instagram Equipe de Amanda nega que torcida tenha falado mal de Juliette

Após Juliette declarar que gostaria que Domitila continuasse no "BBB 23", comentários da torcida de Amanda, criticando a cantora, começaram a circular na web. A equipe da médica, no entanto, falou que as falas não são da torcida dela.

No paredão, onde Amanda enfrenta Domitila, Juliette declarou apoio para a miss, Depois disso, comentários de fãs de Amanda, chamando a cantora de "fracassada" e os fãs delas de "fracos", viralizaram na web

"Desde o início do programa, a falta de verificação de informações de determinadas páginas tem sido causa de inúmeros ataques injustos a vários participantes. De ambos os lados. Na tarde de hoje (17/04) foram postados supostos prints de três pessoas da nossa torcida", disse a equipe da médica no Twitter.

"Os prints foram desmentidos pelos donos das contas como podemos ver.

Ações como essas podem causar danos para os envolvidos. É sempre importante verificar a veracidade de todos os conteúdos postados. É necessário ter responsabilidade ao envolver terceiros em postagens públicas e principalmente RESPEITO", completou os administradores das contas da sister.

Ações como essas podem causar danos para os envolvidos. É sempre importante verificar a veracidade de todos os conteúdos postados.



É necessário ter responsabilidade ao envolver terceiros em postagens públicas…

















