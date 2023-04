Reprodução/Globoplay - 15/04/2023 Larissa revela a Ricardo sobre comentário de Juliette sobre ele

Larissa, que chegou a ser eliminada do BBB 23 e voltou em um sistema de repescagem, contou em conversa com Ricardo Alface sobre um comentário que Juliette, campeã do BBB 21, fez sobre ele nas redes sociais.

"Eu acho, não tenho certeza, [que] a Juliette falou uma coisa boa de você", disse a catarinense.

O comentário teria sido após Juliette ter ouvi um comentário de Ricardo sobre ela na casa. "Não tenho certeza. Parece que você falou alguma coisa e parece que ela comentou assim... 'Ele faz alguma coisa, mas no fundo eu gosto dele'", disse a professora de educação física.

Reprodução/Globoplay - 15/04/2023 Ricardo Alface fica surpreso ao saber que Juliette comentou sobre ele

“Que Massa”, responde o biomédico, surpreso. "Minha chefe fala isso: 'Você tem um dom da gente odiar e amar ao mesmo tempo'".

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.