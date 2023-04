Reprodução/Globo - 15.04.2023 Aline, Bruna e Sarah estão no paredão do 'BBB 23'

O Big Brother Brasil 23 está em sua reta final e a disputa para o décimo quinto paredão está acirrada entre as torcidas de Bruna Griphao e Sarah Aline, deixando Aline Wirley em vantagem, justamente por ter um papel totalmente coadjuvante na disputa.

Por ser considerada uma das “plantas” da edição, a cantora figura com apenas 4% dos votos na enquete do iG Gente, segundo a parcial das 18h. Enquanto Bruna Griphao aparece com 61% dos votos, contra 35% de Sarah Aline.

Fora da casa, a equipe de Ricardo Alface segue o posicionamento do biomédico e declara torcida a Sarah, pedindo pela saída da atriz. O ator Gabriel Santana, apesar de ter se envolvido com Bruna, também declarou torcida para a psicóloga que, segundo ele, sempre foi prioridade.

Vote abaixo na enquete do iG Gente, no Twitter, e acompanhe quem deve ser a próxima participante a deixar a competição neste domingo (16):

Quem deve ser eliminada do #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 15, 2023

