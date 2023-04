Reprodução/Instagram Kim Kardashian por exagerar em edição de foto

Kim Kardashian foi criticada por supostamente editar demais uma selfie de biquíni que compartilhou nas redes sociais neste sábado (15). O motivo apontado por alguns internautas é que estaria “faltando” um dedo na imagem.

“Eu apenas tentando nadar @skims e rezando para que não chova para sempre em Los Angeles”, escreveu ela na legenda da foto em qual parece usando um biquíni de sua própria grife.

Enquanto muitos fãs apontaram a beleza da Kardashian, outros apontaram o quão mal a foto foi editada no Photoshop.

Espere, onde está o dedo do meio?" perguntou um seguidor, enquanto outro acrescentou: “Por que essa foto foi tão editada?!…. o dedo do lado direito foi apagado e a parte interna das coxas do lado esquerdo estão pixelizada devido aos cortes.”.

“Por que suas coxas estão pixeladas?”, comentou um terceiro crítico.

“A quantidade de edição está absurda. Basta postar uma foto normal. Ninguém se importa…. Você está na casa dos 40”, escreveu outra pessoa.

Vários fãs mais atentos a defenderam, explicando que seus dedos estão distorcidos pelo fato de ela estar segurando o aparelho por um suporte que fica na parte de trás do celular.

