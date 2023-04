Reprodução/Globo - 13.04.2023 Amanda Meirelles e Cara de Sapato formaram amizade no 'BBB 23'





Amanda Meirelles escapou de mais um paredão do "BBB 23" após grande mobilização da torcida nas redes sociais, que puxou uma série de mutirões de votos para eliminar Cezar Black. Uma das fãs surpreendeu internautas ao revelar que teve altos gastos para salvar a sister e Cara de Sapato da eliminação do reality show.

"No paredão da Amanda, gastei R$ 10 mil. No paredão do Sapato, paguei R$ 8 mil para ele", afirmou uma mulher chamada Sônia, durante uma conversa no "Space" do Twitter. O comentário gerou indignação de outros fãs da dupla do "BBB" que participavam do bate-papo.





"Gastando o dinheiro da aposentadoria. Não, Dona Sônia, a senhora vai parar de fazer isso hoje", respondeu uma pessoa. Vale lembrar que Cara de Sapato foi expulso do reality show, após o caso de importunação sexual contra Dania Mendes.

🚨GRAVE: Mulher afirma em Space que já gastou mais de R$ 18 mil para salvar Amanda e Cara de Sapato dos paredões do #BBB23 . O que vocês acham disso? 😳 pic.twitter.com/0zhxf7v2ue — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 14, 2023





A revelação da fã acontece diante de outras movimentações da torcida para garantir votos para salvar o grupo das desérticas. Ainda no Twitter, circularam prints de conversas de WhatsApp entre fãs das aliadas, a médica, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa Santos.

Nas imagens, são vistos supostos recibos de pagamentos para alugar o espaço de uma lan house para votar a favor do time nos paredões. Confira:

🚨GRAVE: Vazaram prints de um grupo da torcida das Desérticas alugando uma LAN House e pagando adolescentes desocupados para ficarem votando nos Paredões do #BBB23 . pic.twitter.com/leiGTyhbJG — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 14, 2023





