Foto: Reprodução/Instagram Jojo Todynho se irrita com alunos a gravando durante aula da faculdade





A cantora e ex-A Fazenda Jojo Todynho desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira (14) se mostrando estar revoltada ao descobrir que alguns alunos da faculda onde estuda estavam fazendo vídeos dela durante as aulas.

Jojo desabafou e ressaltou o quanto esta situação a irrita, pois sempre que há um debate na sala de aula e ela precisa impôr opinião, acaba sendo filmada pelos alunos.













“Minha cabeça está explodindo. Se tem uma coisa que ultimamente tem me deixado muito estressada, é toda vez que tem algum trabalho, algum debate dentro de sala, em que você tem que impor sua opinião, o povo fica me filmando”, disse ela.

“Eu sou aluna como todo mundo. Hoje eu já me alterei, não é possível! Sabe qual vai ser da próxima vez? Vou falar diretamente com a pessoa: 'tá com algum problema?', que aí vão me odiar. Isso é estressante”, completou Jojo.

“Eu sou aluna como todo mundoe pago como todo mundo. Aqui não estou como Jojo, estou como Jordana. Se fosse como Jojo, eu nem pagava. Hoje eu já dei uma, até o dia que me pegarem virada no saci, aí vão me odiar pra vida porque a gente vai descer pra secretaria. Tão esperando eu estourar, aí quando acontecer isso vai passar vergonha, vou pegar meu telefone e vou botar lá no meu Instagram”, finalizou ela.