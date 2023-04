Ricardo ficou abismado com a vitória de Domitila

O brother afirmou que se espantou com o fato da sister ter falado que ficaria grata de estar no "BBB 23" 88º dia de confinamento e ter gannhado a prova do líder no dia 88º de programa. "Sarah, foi muito estranho. Ela nunca foi tão rápida em prova nenhuma. Quando eu olhei para o lado, parecia que ela estava flutuando", disse Ricardo.