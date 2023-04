Reprodução/Globo - 13.04.2023 Amanda Meirelles defendeu Cara de Sapato no 'BBB 23'





Amanda Meirelles virou alvo de críticas nas redes sociais após defender Cara de Sapato no "BBB 23". Após as sisters do quarto deserto chamarem Cezar Black de "machista" em uma briga , a médica relembrou da participação do lutador e apontou como ele notava o machismo no reality show.

"O próprio Sapato sempre trouxe tema de aqui era um programa machista. Não é à toa que, muitas vezes, ele me defendeu no ao vivo porque ele via isso. Incomodava ele as pessoas me inativarem [...] Ele olhava para mim de igual para igual", afirmou Amanda, enquanto Aline Wirley e Larissa Santos concordavam.





"O Sapato é muito coração", respondeu a personal trainer. Entre os comentários negativos que surgiram na web, internautas relembraram o fato da defesa da médica acontecer após a expulsão de Cara de Sapato do programa. Ele e MC Guimê foram eliminados por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que participou do intercâmbio com o "La Casa de Los Famosos".

"É tanto absurdo que sai da boca dessa gente que até parece piada. Os homens brancos da edição estão sempre certos, o problema são os pretos. Rindo para não chorar", afirmou uma pessoa no Twitter. "Elas esqueceram o motivo dele ter sido expulso?", questionou outra.

"Olha o que Amanda está falando do Sapato, como se ele tivesse saído pelo porta da frente e não pela de trás. Um cara que desrespeito uma mulher, [cometeu] assédio", pontuou mais uma. "Estão massacrando o Black por atitudes machistas, mas defendendo o cara que foi expulso por assédio. Isso é surreal", avaliou um usuário.

Confira abaixo mais reações do público sobre a fala de Amanda:

