A briga entre Bruna Griphao e Cezar Black no "BBB 23" segue repercutindo nas redes sociais. As equipes dos participantes se pronunciaram sobre o caso e trouxeram diferentes visões ao avaliar o conflito. A discussão foi marcada por gritos da atriz após ouvir uma conversa em que o enfermeiro criticava o jogo de Larissa Santos.

Os administradores das redes de Black observaram o ocorrido como um "ataque" ao brother, que só aumentou o tom de voz ao pedir respeito de Griphao e das sisters do quarto deserto. "Black estava tomando sua cervejinha, conversando com Domitila e é atacado pela Bruna como sempre, sem controle nenhum", inicia o comunicado.







"Bruna, nada se resolve no grito e nem com falta de educação. Mas, sabemos que sua intenção é tentar fazer com o que o Black se enquadre no seu tamanho. Pois nós falamos: por menores que sejam as roupas dele, ele não cabe dentro das suas vestimentas. Não é porque vocês são mulheres que tem o direito de fazerem o que querem. Quem quer respeito, se dá respeito", complementou.





Já a equipe de Bruna apontou que a postura da sister é uma "reação de uma pessoa esgotada de ouvir falar mal da sua amiga". "Bruna faz o mesmo pelos amigos aqui fora, sempre fez! Uma das primeiras coisas que contou pro time foi que ela defende os seus com unhas e dentes. Bravo, Bru. E fica bem, Lari", afirma o posicionamento da página da atriz.

